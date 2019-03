Westdeutsche Stahlindustrie: Streit um Urlaubsgeld

In der nordwestdeutschen Stahlindustrie sind am Samstag (16.03.2019) in Düsseldorf die Tarifverhandlungen in die fünfte Runde gegangen. Ob sich die IG Metall und der Arbeitgeberverband Stahl diesmal auf einen neuen Tarifvertrag einigen können, gilt als offen. Bislang liegen die Positionen beider Seiten noch weit auseinander.

Die IG Metall fordert für die etwa 72.000 Stahlkocher in NRW, Niedersachsen und Bremen sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben eine Erhöhung von 2,5 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten angeboten. Besonders umstritten ist die Forderung der Gewerkschaft nach einem Urlaubsgeld von 1.800 Euro, das auch in freie Tage umgewandelt werden kann.

Warnstreiks sollen Druck erzeugen

Die Gewerkschaft hatte mit Warnstreiks versucht, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Am vergangenen Montag (11.03.2019) legten Beschäftigte zum ersten Mal an allen Stahlstandorten und am gleichen Tag die Arbeit nieder.