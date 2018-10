Der Schwerpunkt der Stahlproduktion liegt in NRW . Der mit Abstand größte deutsche Stahlhersteller Thyssen-Krupp sitzt in Essen. Der Strukturwandel hat Spuren hinterlassen: In den vergangenen Jahrzehnten gingen in der Stahlindustrie Zehntausende Jobs verloren. 1980 arbeiteten noch 290.000 Menschen in den Stahlhütten, heute sind es 80.000.

Das Duisburger Stahlwerk ThyssenKrupp

Andererseits macht der massive Strukturwandel heute die Stärke der deutschen Stahlindustrie aus, so Roland Döhrn vom Wirtschaftsforschungsinstitut RWI in Essen. Die Werke seien besser ausgelastet als in vielen anderen Ländern, wo Stahl deutlich über Bedarf produziert werde. Durch diese Überkapazitäten gebe es weltweit Druck auf die Preise - ein wichtiges Thema auf dem Stahlgipfel.

In Deutschland funktioniert der Verbund zwischen Stahlindustrie und Kunden, den Autoherstellern und Maschinenbauern. Metallverarbeitende Betriebe sind oft im Umfeld der Stahlindustrie angesiedelt. Besonders ausgeprägt ist das in NRW mit Firmen wie dem Spezialkettenhersteller Kettenwulf, dem Autozulieferer Kirchhoff oder dem Spezialisten für Sicherheitstechnik Abus.