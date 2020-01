Verbraucherschützer fordern klare Preisangaben an E-Ladesäulen

Verbraucherschützer kritisieren fehlende Preisangaben an öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos. Die NRW -Verbraucherzentrale hat deshalb die Shell-Tochter "The New Motion Deutschland" abgemahnt. New Motion verpflichte die Kunden in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, "den Preis für das Laden seines E-Autos selbst zu recherchieren" , sagte Michelle Jahn, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW am Mittwoch (15.01.2020). Damit wälze die Shell-Tochter ihre Pflicht zur klaren Preisinformation unzulässig auf die Autofahrer ab.

Shell will AGB überprüfen

New Motion bietet nach eigenen Angaben den Nutzern seiner Ladekarten Zugang zu einem Netzwerk aus über 125.000 öffentlichen Ladepunkten in 35 Ländern in ganz Europa. Die seit 2010 in Deutschland aktive Shell-Tochter hat europaweit mehr als 52.000 eigene Ladepunkte installiert.