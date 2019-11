Viele Probleme im Ruhrgebiet

Insgesamt liegt NRW im Vergleich der Bundesländer auf dem viertletzten Platz. Gemessen an den Einwohnern hat Bayern die wenigsten Verschuldungsfälle, Bremen die meisten. Von den zehn Städten mit der höchsten Schuldenquote kommen allerdings vier aus NRW: Herne, Wuppertal, Gelsenkirchen und Duisburg. In einzelnen Stadtteilen, sagen die Fachleute, seien mitunter 30 von 100 Einwohnern in Schwierigkeiten. Daran ändere auch die vergleichsweise gute Lage auf dem Arbeitsmarkt nur wenig.