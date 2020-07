Reaktivierte Bahngleise: Mehr Schienenstrecken für NRW?

Nur einmal am Tag kommt der Bus, der nächste Bahnhof ist weit entfernt. Wer auf dem Land wohnt, kennt das Gefühl, teilweise von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Doch auch viele Kleinstädte haben keinen Zugang zum regulären Schienenpersonenverkehr, zum Beispiel Stadtlohn, Bergkamen und Delbrück.

Insgesamt gilt das für über 30 Städte in NRW. Dagegen will die Allianz pro Schiene vorgehen und bundesweit viele stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren. Profitieren würden vor allem mittlere und kleine Städte in Nordrhein Westfalen.

Im bundesweiten Vergleich hat NRW neben Bayern die meisten Mittelzentren, die keine Anbindung an den regulären Schienenpersonenverkehr haben.

Welche Strecken könnten reaktiviert werden?

Besonders sinnvoll sei die Reaktivierung der Strecke: Münster - Sendenhorst, da im Münsterland die Verkehrsnachfrage stark zunehme. Ein Reaktivierungskonzept liegt bereits vor und würde Bahn, Bus, Rad und einen Park & Ride Platz verknüpfen.

Weitere Strecken sind unter anderem: