Der Energiekonzern RWE baut seine Position auf dem amerikanischen Strommarkt aus. In Texas sei ein Solarpark mit einer Leistung von 100 Megawatt in den kommerziellen Betrieb gegangen, teilte das Essener Unternehmen am Montag (06.01.2020) mit.

Grundstein für wachsendes Solargeschäft

Für die Anlage seien 350 000 Photovoltaikmodule auf einer Fläche von rund 550 Fußballfeldern installiert worden. „ Die Fertigstellung eines Projekts dieser Größenordnung ist ein Meilenstein für uns und bringt einen enormen Mehrwert für unser gesamtes Portfolio an Stromerzeugungsanlagen “, betont Silvia Ortin, COO Wind Onshore und PV Amerika bei RWE Renewables.

Investitionen in Ökoenergie