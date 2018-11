Bei Eon dagegen stieg das bereinigte operative Ergebnis um 11 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro. Das teilte das Unternehmen ebenfalls am Mittwoch in Essen mit. Dazu trugen bessere Geschäfte im Vertrieb sowie bei den erneuerbaren Energien bei.

Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern zwar mit 2,9 Milliarden Euro gut ein Fünftel weniger, allerdings hatte Eon im vergangenen Jahr auch von Rückzahlungen von Atomsteuern profitiert. Bereinigt stieg der Nettogewinn um ein Viertel auf 1,2 Milliarden Euro.

RWE und Eon wollen Geschäftsfelder tauschen

RWE und Eon bereiten derzeit einen umfangreichen Tausch ihrer Geschäftsfelder vor. Am Ende soll RWE nur noch Strom aus konventionellen und erneuerbaren Energien erzeugen und Großaktionär bei Eon werden. Eon will sich in Gegenzug ganz auf den Transport und den Verkauf von Strom und Gas konzentrieren.