40 Cent pro Kilo Fleisch: Streit um die Tierwohlabgabe

Landwirt Steinmann sieht keinen Handlungsbedarf

Landwirt Friedrich Steinmann mästet auf seinem Hof in Bottrop-Kirchhellen Schweine. Jedes Jahr etwa 5.000 Stück. Ganz konventionell, auf Spaltenböden mit 0,85 Quadratmeter für jedes Tier. Kein Stroh, kein Auslauf, kaum Tageslicht. "Das, was ich tue, tue ich gerne und mit gutem Gewissen" , sagt Steinmann. " Ich könnte mir auch vorstellen, die Produktion genauso beizubehalten ."

Geld für den Systemwechsel

Steinmann hält nicht viel vom Systemwechsel, der vom Bundeslandwirtschaftsministerium propagiert und von NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) unterstützt wird. Der Plan: eine artgerechtere Tierhaltung, finanziert von Verbrauchern. Die sollen künftig beim Einkauf von tierischen Lebensmitteln eine Tierwohlabgabe bezahlen, zum Beispiel 40 Cent mehr pro Kilo Fleisch. Dieses Geld soll dann an die Landwirte gehen, die damit ihre Ställe um- und ausbauen sollen. Das Vorhaben ist älter als die jüngste Debatte um die Zustände in der Fleischindustrie - aber durch diese wieder stärker in den Fokus gerückt.

Schweine auf Spaltenböden mit je 0,85 Quadratmetern Platz