Am Rande der Hauptversammlung des Düsseldorfer Konzerns Rheinmetall ist es zu Protesten gekommen: Am Dienstag (28.05.2019) versammelten sich Demonstranten vor dem Hotel in Berlin, in dem Rheinmetall tagte. Mehrere Organisationen, darunter auch Greenpeace, werfen dem Unternehmen vor, dass eine italienische Konzerntochter Waffen nach Saudi-Arabien liefere.