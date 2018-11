Dank höherer Militärbudgets weltweit hat der Rüstungskonzern Rheinmetall volle Auftragsbücher. Der Ordereingang für Panzer, Munition und andere militärische Güter habe sich in den ersten ersten drei Quartalen 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 4,5 Milliarden Euro fast verdoppelt, teilte Rheinmetall am Donnerstag (08.11.2018) in Düsseldorf mit.