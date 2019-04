Der Handelsriese Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 60-Milliarden-Euro-Grenze übersprungen. Wie der Konzern am Mittwoch (03.04.2019) in seiner Hauptverwaltung in Köln mitteilte, steigerte die Rewe-Gruppe ihre Umsatzerlöse um 4,7 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro.

Zur Gruppe gehören neben den gleichnamigen Supermärkten auch der Discounter Penny, die in Ost- und Mitteleuropa aktive Handelskette Billa und der Reiseveranstalter DER-Touristik.

Umsatzplus bei Kaufleuten bei 9,1 Prozent

Besonders gut lief das Geschäft bei den selbstständigen Rewe-Kaufleuten in Deutschland mit einem Umsatzplus von 9,1 Prozent. Auch das Online-Geschäft wuchs kräftig um 22,4 Prozent.

Der Gewinn des Rewe-Konzerns stieg nach vorläufigen Zahlen um 27,2 Prozent auf 430 Millionen Euro. Die Zahl der Rewe-Mitarbeiter stieg im vergangenen Jahr auf über 360.000. In Deutschland nahm die Zahl der Beschäftigten um 2,1 Prozent auf knapp 260.000 zu.