Rewe auch im Jahr 2017 gewachsen

Der Kölner Handels- und Touristikkonzern Rewe ist 2017 erneut gewachsen. Dank der Übernahme von mehr als 60 Kaiser's-Tengelmann-Filialen sowie 160 Sky-Märkten, aber auch durch das florierende Geschäft in den eigenen Rewe- und Penny-Märkten steigerte die Rewe Group ihren Umsatz um 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro. Das gab Vorstandschef Lionel Souque am Dienstag (10.04.2018) in Köln bekannt.

Jahresüberschuss um 27 Prozent eingebrochen

Der Jahresüberschuss des Konzerns brach hingegen wegen der mit den Filialübernahmen verbundenen Kosten nach den bisher vorliegenden Zahlen um 27 Prozent auf 338 Millionen Euro ein. Stärkster Wachstumstreiber bei der genossenschaftlichen Gruppe war 2017 - auch durch die Übernahmen - das deutsche Supermarktgeschäft mit einem Umsatzplus von 15,4 Prozent. Aus eigener Kraft wuchs die Sparte um 5,8 Prozent.