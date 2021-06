Rente mit 68: Länger arbeiten wegen höherer Lebenserwartung?

Welche Altersgrenzen für die Rente gelten aktuell?

Die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge wird bereits seit 2012 und noch bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Der Jahrgang 1955 kann zum Beispiel aktuell im Alter von 65 Jahren und neun Monaten in Rente gehen.

Ab 2024 wird die Altersgrenze beginnend mit dem Jahrgang 1959 weiter angehoben. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 gilt dann die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Dieser Jahrgang kann also erst im Jahr 2031 in Rente gehen, wenn er keine Abschläge hinnehmen will.

Wo genau liegt das Problem?

Aufgrund der demographischen Entwicklung wird das bisherige Rentenmodell, der so genannte " Generationenvertrag ", in naher Zukunft an seine Grenzen stoßen. Die niedrige Geburtenrate und die steigende Lebenserwartung führen dazu, dass der Altersquotient, also das Verhältnis der Bevölkerung über 65 Jahren zu den 20- bis 64-Jährigen, von derzeit etwa 36 Prozent auf über 58 Prozent im Jahr 2060 ansteigen wird.

Wegen des Eintritts der Generation der Babyboomer in die Rente müssen zwei Drittel dieses Anstiegs schon in der Zeit von 2025 bis 2035 verkraftet werden. Das heißt: Die Jungen müssen mit ihrer Arbeitskraft immer mehr Alte mitfinanzieren.