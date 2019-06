Eine Firmenfusion mit möglicherweise weitreichenden Folgen am deutschen Müllmarkt bleibt in der Schwebe. Für den Kauf des Grünen Punktes durch den Abfallriesen Remondis verlängerte das Bundeskartellamt am Donnerstag (27.06.2019) die Frist zur eigenen Entscheidung um einen Monat.

Nun soll spätestens Ende Juli Klarheit herrschen, ob Remondis die Kölner Firma Duales System Deutschland (DSD) mit den Markenrechten am Grünen Punkt schlucken kann. Zuvor hatten die Unternehmen einen Zusagenkatalog eingereicht, um Bedenken des Kartellamts auszuräumen.