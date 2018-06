650.000 Hektoliter hat die Krombacher-Brauerei aus Kreuztal im Mai abgesetzt - so viel wie in keinem anderen Monat. Konkurrent Veltins konnte etwa die Hälfte an Bier über die (Laden-) Theke bringen. "Nur im Mai 2012, kurz vor der Fußball-Europameisterschaft, hatten wir einen ähnlich hohen Wert" , erklärt Veltins-Sprecher Ulrich Biene.

Zum einen sehen die Brauereien in den anstehenden Fußball- WM den Grund für ihre hohen Verkäufe: Die Händler hätten nun ihre ersten Bestellungen getätigt. Zum anderen spiele auch das sonnige Wetter im Mai eine Rolle.