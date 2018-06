Milliarden für Bergbau-Folgen: RAG-Stiftung zieht Bilanz

Tatsächlich sammelt sich in dem Hunderte Kilometer langen Labyrinth der vielen aufgegebenen Zechen und Gruben unter dem Ruhrgebiet salziges Wasser, das langsam aufsteigt. Es darf sich nicht mit dem höher gelegenen Trinkwasser vermischen.

Abpumpen bis in alle Ewigkeit

Deshalb wird es an 12 Stellen im Revier weiter abgepumpt und abgeleitet in Rhein und Ruhr, Emscher und Lippe. Stand heute: bis in alle Ewigkeit.

Förderturm der Zeche Prosper Haniel

Außerdem haben 200 Jahre Zechen-Betrieb das Ruhrgebiet tiefer gelegt. Im Schnitt ist die Region um zwölf Meter abgesackt. Teilweise sind es sogar bis zu 25 Meter, verglichen mit der Vor-Bergbauzeit. In diesen Senken läuft der Regen nicht mehr ab.

Stiftung soll zahlen, nicht der Steuerzahler

"Der Essener Hauptbahnhof liegt um die fünfzehn Meter unter Rheinniveau", sagt Werner Müller, Architekt der RAG-Stiftung.

"Würde man zwanzig Jahre lang nichts machen, dann würden hier langsam riesige Seenlandschaften entstehen." Die Stiftung soll verhindern, dass dafür der Steuerzahler aufkommen muss.

Ein Vermögen für die Ewigkeit

Firmenzentrale von EVONIK

Elf Jahre hatte die Stiftung Zeit, ein Milliardenvermögen aufzubauen, das idealerweise in alle Ewigkeit reicht. Dafür wurde sie unter anderem mit den Industriebeteiligungen und den Immobilien der früheren Zechen ausgestattet.

Der Chemiekonzern Evonik gehört mehrheitlich der Stiftung, Teile des Wohnungsunternehmens Vivawest sowie einige Mittelständler und Start-Ups. Dazu kommen milliardenschwere Kapitalanlagen.

Erinnerungen an den Bergbau

Die RAG-Stiftung mit ihren weniger als 20 Mitarbeitern ist nicht nur einer der größten Anleger Deutschlands. Sie will auch dem Auslaufen die Erinnerung an den deutschen Steinkohle-Bergbau wach halten.

Dafür fördert und bezuschusst sie mit vielen Millionen Euro Kultureinrichtungen, Wissenschaft und Kultur-Projekte. Etwa den umfangreichen Umbau des Bergbaumuseums in Bochum.

Bergschäden keine Ewigkeitslast

Dagegen werden Bergschäden wie Rissen an Gebäuden weiterhin vom Bergbaukonzern RAG reguliert. Dafür ist Geld zurück gestellt.

Doch anders als das Abpumpen von Grubenwasser sind Bergschäden keine Ewigkeitslast. Sondern endlich: "Wir gehen davon aus, dass uns dieses Thema noch etwa 25 Jahre lange beschäftigen wird", schätzt RAG-Stiftungsleiter Tönjes.