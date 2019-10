Der Tarifkonflikt bei der Postbank ist nach WDR -Informationen beendet. In der vierten Verhandlungsrunde dauerte es in der Nacht zu Donnerstag (10.10.2019) noch einmal fast 16 Stunden, bis der Knoten im Tarifstreit endgültig geplatzt war. Am Ende war sowohl auf der Arbeitgeberseite als auch bei der Gewerkschaft Verdi nach wochenlangem Arbeitskampf die Erleichterung zu spüren.