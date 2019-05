Nur 70 Wasserstofftanktstellen bundesweit

Ein bundesweiter Einsatz der Wasserstoff-Fahrzeuge ist nach Angaben eines Sprechers aber schwierig, da es in Deutschland nur 70 Wasserstofftankstellen gibt. Die Deutsche Post hat zunächst 100 Transporter geordert, später könnte die Flotte auf 500 Fahrzeuge wachsen. Ob sie in den Streetscooter-Werken in Düren und Aachen oder bei Ford in Köln gebaut werden, sei noch nicht entschieden. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert.