3.000 Euro einmalig und steuerfrei vom Arbeitgeber - reicht das?

Beim bislang zweiten Treffen von Bundeskanzler Scholz mit Vertretern von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden sollte ein klares Signal gesetzt werden: Gemeinsam mit einer konzertierten Aktion gegen die explodierenden Preise zu kämpfen. Eine Expertenkommission soll nun zügig Lösungsvorschläge zu den hohen Energie- und Gaskosten vorlegen.

Kanzler: Steuerfreie Einmalzahlung von bis zu 3.000 Euro

Bundeskanzler Olaf Scholz schlägt unter anderem eine Einmalzahlung vor, die Unternehmen steuerfrei an ihre Beschäftigten zahlen können. " Ich habe den Tarifpartnern das Angebot unterbreitet, zusätzliche Zahlungen bis zu 3.000 Euro von Steuern und Abgaben zu befreien. " Dies gelte, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit so einer Zahlung besser durch die Krise kämen, so der Bundeskanzler.

Grundsätzliche Zustimmung von Arbeitgebern und Gewerkschaften

Der Deutsche Gewerkschaftsbundes ( DGB ) findet den Vorschlag des Kanzlers gut. Eine Einmalzahlung könne aber Lohnsteigerungen nicht ersetzen, hieß es. Auch die Arbeitgeber befürworten die vorgeschlagene Einmalzahlung. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger schränkt jedoch ein, dass viele Betriebe gerade am wirtschaftlichen Abgrund stünden:

" Manche Betriebe werden das nicht am ersten Tag leisten können und auch nicht in voller Höhe. Es ist wichtig, dass wir diese Einmalzahlung als freiwilliges und flexibles Element ausgestalten. "

Skeptisch angesichts der Preissteigerungen

Floreano Rodrigues ist Familienvater aus Neuss. Er arbeitet als Müllwerker, seine Frau als Pflegehelferin. Die Miete kostet 800 Euro, danach bleiben ihnen 1.500 Euro netto. Bei den jüngsten Preiserhöhungen für Bahnfahrten, Energie, Schulessen und Lebensmitteln glaubt er nicht, dass eine Einmalzahlung die Lösung wäre: "Irgendwann sind auch diese 3.000 Euro weg - was machen wir dann? Die Preise bleiben diesselben, die Gehälter bleiben diesselben", sagt Rodrigues. Und er glaubt auch nicht, dass sein Arbeitgeber Geld für diese Einmalzahlung hat.

DGB fordert zweite Energiepreispauschale

Die DGB -Vorsitzende Yasmin Fahimi fordert deswegen zusätzlich zu den bereits vorgestellten Maßnahmen der Bundesregierung weitere Zahlungen vom Staat, damit die Menschen in Deutschland ihre Nebenkostenabrechnungen zahlen können.

" Es muss aber aus unserer Sicht auch eine weitere politische Flankierung geben: durch eine zweite Energiepreispauschale über 500 Euro - plus 100 Euro pro Kind ", betonte Fahimi.

Ergebnisse der Experten im Oktober, drittes Treffen im November

Die Bundesregierung verfolgt allerdings ein anderes Ziel. Eine Expertenkommission soll Vorschläge erarbeiten, um die hohen Energiekosten zu bremsen. Denkbare Instrumente: ein Gaspreisdeckel oder das Abschöpfen von Gewinnen bei den Energiekonzernen - wie es auch für den Strommarkt geplant ist.

Im Oktober sollen bereits erste Ergebnisse präsentiert werden. Leiten soll die 20-köpfige Expertenkommission BDI -Präsident Russwurm, die Wirtschaftsweise und Energieexpertin Grimm und der Chef der Gewerkschaft IGBCE , Vassiliadis. Die Runde vereinbarte ein drittes Treffen im November.

