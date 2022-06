Plastiktüten an der Kasse: Supermärkte umgehen Verbot

Umwelthilfe klagt den Handel an

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte am Donnerstag verschiedene Discounter und Drogerien kritisiert, die offenbar einen Weg gefunden haben, das Verbot zu umgehen: Demnach bieten Unternehmen wie zum Beispiel Edeka, Norma oder Rossmann Plastiktüten an, die um wenige Mikrometer dicker sind als die bisher gängigen Modelle. Möglich sei das, weil laut Gesetz lediglich Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis maximal 49 Mikrometern verboten sind. Die neuen Plastiktüten sind mindestens 50 Mikrometer dick - und können so ganz legal im Kassenbereich angeboten werden.