Beteiligung des Landes NRW an Galeria Karstadt Kaufhof ist derzeit kein Thema

Eine Beteiligung des Landes NRW an der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof steht " derzeit nicht im Raum ". Das sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) am Freitag (22.05.2020) in Düsseldorf.

Das Land habe sich darum bemüht, mit dem Unternehmen über Liquiditätshilfen einen Weg durch die Corona-Krise zu finden. Das sei aber nicht möglich gewesen. Das jetzige Schutzschirmverfahren müsse mit den Beschäftigten zu einem fairen Ergebnis geführt werden. Er wisse aber auch, dass es bei der Kette einen " Anpassungsbedarf " gebe, betonte Pinkwart.

Ein Drittel der Häuser wohl nicht zu retten



Gut ein Drittel der 172 Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof ist nach Einschätzung der Sanierer nicht zu retten. Das würde die Schließung von mindestens 58 Häusern bedeuten. Die Sanierer gehen von einer Milliarde Euro Umsatzverlust in diesem Jahr aus und rechnen auch nicht damit, dass die Kunden im kommenden Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona. Der Konzern könne deshalb nur mit harten Einschnitten überleben.