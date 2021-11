Verdi ruft zu Warnstreiks an NRW-Unikliniken auf

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks an Unikliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Der Aufruf richtet sich mehrheitlich ans Pflegepersonal, aber auch andere Berufsgruppen sollen die Arbeit niederlegen. Am Dienstag wird ganztätig in Essen, Düsseldorf und Köln gestreikt, am Mittwoch in den Unikliniken in Bonn und Münster. Verdi rechnet damit, dass sich 1.500 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligen werden.

OPs verlegt – Notfallversorgung gewährleistet

Mit den Kliniken sind Verdi zufolge Notdienstvereinbarungen getroffen worden. Dort rechnet man trotzdem mit erheblichen Einschränkungen für die Patientinnen und Patienten. Die Uniklinik Köln teilt mit, OPs müssten bereits heute verschoben werden – rechnet ab Mittwoch aber wieder mit einem normalen Betrieb.

Aus Düsseldorf heißt es, die Notfallversorgung sei umfassend gewährleistet. In Ambulanzen oder in der zentralen Notaufnahme könne es aber zu längeren Wartezeiten kommen.