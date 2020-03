Warum sinkt der Ölpreis?

Saudi Arabien setzt Russland unter Druck

Russland war nicht dazu bereit, auch künftig weniger Öl zu fördern. Deshalb will Saudi-Arabien sein Öl nun zu noch niedrigeren Preisen anbieten und die Fördermenge sogar ausweiten. Beobachter vermuten, dass Saudi Arabien auf diesem Weg versucht, Russland unter Druck zu setzen, damit das Land an den Verhandlungstisch zurückkehrt.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Für Autofahrer und Besitzer von Öl-Heizungen sind sinkende Ölpreise eine gute Nachricht. Der Liter Super-Benzin ist an vielen Tankstellen zurzeit bereits für unter 1,30 Euro den Liter zu haben. Heizöl ist auf etwa 50 Cent pro Liter gesunken. "Damit ist Heizöl so günstig wie seit dem Sommer 2017 nicht mehr" , sagt Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW .

Doch wegen Corona und den Folgen für die Wirtschaft sinken die Preise schon seit einiger Zeit. "Viele Hausbesitzer hatten in den vergangenen Wochen bereits ihren Öltank aufgefüllt." Wer das noch nicht gemacht hat, sollte ruhig noch damit warten, so Wallraf. "Ich rechne damit, dass die Preise noch weiter sinken."

Was sind die Folgen für die Wirtschaft?

Ein sinkender Ölpreis hat für die Wirtschaft der Öl-Abnehmer-Länder etwa in Europa und in China durchaus auch positive Folgen. "Wenn der Ölpreis sinkt, kann das die Konjunktur stimulieren" , sagt Hubertus Brandt vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ( IW ). Denn dann werden Heiz- und Treibstoffe günstiger.

Dieser Effekt dürfte aber zurzeit eher eine untergeordnete Rolle spielen. "Vielmehr werten die Investoren den sinkenden Ölpreis vor allem als ein Signal dafür, dass die Unsicherheit in der Weltwirtschaft zunimmt." Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft bereits zuvor deutlich ins Stocken gebracht.

Preissturz für Ölförderländer

Die Armen Nigerias profitieren nicht vom Ölreichtum

Gravierend ist der Preissturz für einige Ölförderländer. Ihre Staatshaushalte hängen häufig von den Einnahmen aus dem Ölgeschäft ab. Das dürfte dann nicht nur Russland und Saudi-Arabien treffen, sondern auch Krisenländer wie Nigeria oder Venezuela.