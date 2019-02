Was wird gefordert?

Die Gewerkschaften fordern in erster Linie höhere Löhne, dazu Verbesserungen bei der Entlohnungs-Struktur. Dabei geht es darum, in welche Gehaltsstufe die Beschäftigten eingruppiert werden – ein wichtiger und komplizierter Punkt. Unter dem Strich kommt dabei ein Forderungs-Volumen von sechs Prozent raus. Mindestens aber 200 Euro soll es jeden Monat mehr geben. Für Auszubildende und Praktikanten sollen die Entgelte um 100 Euro steigen. Die Arbeitgeber verhandeln als "Tarifgemeinschaft der Länder", nur Hessen ist nicht dabei. Ein Angebot haben sie noch nicht vorgelegt. Die Forderungen wurden als zu hoch zurückgewiesen.

Wer ist betroffen?

Direkt geht es um die Tarife der Arbeiter und Angestellten, die Beschäftigte des Landes sind. Also Menschen, die bei Landesbehörden, Museen oder Universitätskliniken arbeiten, als Feuerwehrleute oder Straßenwärter bei Straßen.NRW . Für rund eine Million Menschen in ganz Deutschland wird verhandelt, davon für 180.000 allein in NRW . Indirekt sind aber noch weit mehr Menschen betroffen: Beamtinnen und Beamte, deren Besoldungen sich in der Regeln an den Gehältern der Tarifbeschäftigten Kollegen orientieren – ihre Bezüge ziehen in der Regel nach. Genauso ist das dann bei den Pensionären. Insgesamt sind allein in NRW noch einmal 500.000 Menschen indirekt betroffen.

Wie schwer werden die Verhandlungen?

Noch sind Gewerkschaften und Arbeitgeber weit auseinander. Nicht nur die Forderungshöhe von sechs Prozent ist ein Problem. Besonders die Fragen der Eingruppierung machen diese Verhandlungen kompliziert. Ein Durchbruch in der zweiten Runde ist daher überhaupt nicht zu erwarten.