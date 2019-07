Nach Insolvenzantrag: Oebel-Filialen wieder geöffnet

Die Aachener Großbäckerei Oebel hat wie vom Insolvenzverwalter angekündigt am Freitag und Samstag (12./13..07.2019) Filialen wieder geöffnet. Ob wirklich alle 150 Läden in Betrieb waren, ist unklar. Die Kanzlei des Insolvenzverwalters Dirk Wegener war am Samstag nicht zu erreichen.

In mehreren geöffneten Filialen war das Angebot sichtlich eingeschränkt. Mohamed Boudih, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft NGG , sagte: " Oebel muss wieder mit einem Lieferanten ins Geschäft kommen, mit dem man nachhaltig und dauerhaft arbeiten kann. "