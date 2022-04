NRW-Unternehmen in Russland: So reagieren Obi und andere auf den Ukraine-Krieg

Die Baumarktkette Obi hat wenige Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ihre 27 Märkte in Russland geschlossen und bekanntgegeben, sich vollständig vom dortigen Markt zurückzuziehen.

Drohender Enteignung zuvorgekommen

Um einer drohenden Enteignung durch russische Behörden zu entgehen, habe das Unternehmen die Filialen verschenkt, wie es am Mittwoch (13.04.2022) mitteilte. Die Auflage an den neuen Eigentümer: Die Marke Obi darf in Russland nicht weitergeführt werden.

Welche wirtschaftlichen Einbußen für die Kette damit einhergehen, sagte Obi nicht. Die Belegschaft in Russland betrug knapp 5.000 Beschäftigte. Das sind gut ein Zehntel der Gesamtbelegschaft.

Obi geht - andere bleiben

So radikal wie die Baumarktkette sind andere Unternehmen nicht. Der Chemiekonzern Bayer teilt mit, " diese brutale Aggression gegen ein souveränes Land " aufs Schärfste zu verurteilen. Dennoch gebe es ethische Gründe, zu bleiben.

Die Zivilbevölkerung müsse weiter mit Medikamenten - und Landwirte mit Saatgut versorgt werden, heißt es. Sonst werde die Zahl der Menschenleben, die dieser sinnlose Krieg fordere, nur vervielfacht.