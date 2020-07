Ermittlungen gegen türkische Bargeldkuriere

Das Landeskriminalamt habe zudem gegen türkische Bargeldkuriere und deren Auftraggeber ermittelt - nach mehreren Bargeldfunden in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro an den Flughäfen Köln und Düsseldorf. Durchsuchungen im Januar 2019 hätten den Verdacht erhärtet, dass es sich um Geldwäsche gehandelt habe.



Auch einer Betrugsmasche aus dem Internet kamen die Ermittler auf die Schliche. Bei der als "Love-Scam" oder "Romance-Scam" bekannten Masche bitten angebliche US -Soldaten aus Afghanistan um finanzielle Hilfe bei Transportkosten für persönliche Gegenstände. Über den verdächtigen Verwendungszweck, den eines der Opfer auf die Überweisung geschrieben hatte, kamen die Ermittler den Betrügern auf die Spur und froren das Konto ein.

Minderjähriger erhielt Überweisungen über 11.500 Euro

Als auf dem Privatgirokonto eines Minderjährigen Überweisungen in Höhe von 11.500 Euro eingingen, meldete die kontoführende Bank wiederum einen Geldwäscheverdacht. Die Überweisungen stammten vom Konto einer Textilhandelsfirma, in der die Mutter des Minderjährigen arbeitete. Sie habe Firmengelder abgezweigt.