Pläne: Zwei weitere Stromtrassen durch NRW

Die Betreiber der Höchstspannungsleitungen wollen bis 2030 zwei weitere große Stromtrassen bauen und in Betrieb nehmen. Dies geht aus dem neuen Netzentwicklungsplan 2030 hervor, den die Unternehmen am Montag (04.02.2019) vorgelegt haben. Die zusätzlichen Gleichstrom-Kabel seien notwendig, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 auf 65 Prozent steigen solle.

Kabel werden unter der Erde verlegt

Die beiden zusätzlichen Höchstspannungsleitungen mit einer Gesamtlänge von 1.160 Kilometern sollen vor allem Windstrom von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis nach Baden-Württemberg transportieren. Ein Sprecher des beteiligten Betreibers Amprion aus Dortmund sagte dem WDR, ein Verlaufspunkt könnte Hamm-Uentrup sein. Eine konkrete Steckenführung sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unklar.