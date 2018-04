Laut Wiese könnten dann vor allem die Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr und in Kindertagesstätten nicht zur Arbeit kommen. Zudem will Verdi in Köln, Dortmund und Bielefeld drei Großkundgebungen abhalten.

Zuletzt hatten die Beschäftigten in NRW vor zwei Wochen die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben von Verdi in NRW hatten sich rund 40.000 Arbeitnehmer an den Warnstreiks beteiligt.

Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn

Mitte März war die zweite Tarifrunde zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gescheitert. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 15. April.

Verdi fordert für die Mitarbieter im öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Außerdem soll die Vorschrift, Auszubildende nach abgeschlossener Ausbildung zu übernehmen, wieder in Kraft gesetzt werden.

Stand: 03.04.2018, 17:15