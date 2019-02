Hauptaufgabe für Merz ist aber die Begleitung der geplanten Aufspaltung. In diesem Jahr sollen aus Thyssenkrupp zwei selbstständige Firmen werden – für Stahl und Werkstoffe sowie für die Industriegeschäfte wie Aufzüge, Fabrikbau und Autoteile.

Aufspaltung ist umstritten

Manche Kritiker zweifeln aber am Erfolg – auch angesichts der Kosten von knapp einer Milliarde Euro. "Bislang weiß man nur: Es kostet viel. Was es an Erträgen bringt, ist völlig offen", warnt etwa Aktionärsschützer Thomas Hechtfischer. Das dürfte auch beim Aktionärstreffen in Bochum für Debatten sorgen.