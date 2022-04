Zwei Monatsmieten nachzahlen - Mieter müssen mit hohen Nebenkosten rechnen

900 Euro Witwenrente hat Petra Tillier aus Erkrath im Monat. Ein bisschen kann sie sich dazu verdienen, nicht zu viel, sonst wird die Rente gekürzt. Da tut jede unerwartete Ausgabe weh - so wie eine drohende Heiz-Nachzahlung. Könnte sie das auffangen? "Weniger Autofahren wegen der hohen Spritkosten, da muss man sich überlegen, ob man lieber zu Fuß geht" , überlegt sie, oder auch bei den Lebensmitteln "nicht das nehmen, was man gerne möchte, sondern auch mal No-Name-Produkten benutzen ". Das war es aber schon - den Urlaub hat sie schon gestrichen.

Vonovia: Bis zu zwei Monatsmieten denkbar

Petra Tilliers Angst vor der Heiznachzahlung ist nicht unbegründet. Die Inflation in NRW ist so hoch wie seit 1973 nicht mehr: 7,7 Prozent. Das macht sich auch in den Heizkosten bemerkbar und manche Vermieter warnen ihre Mieter schon davor, dass die Nachzahlungen höher ausfallen als sonst.