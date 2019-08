Nach einem schwächeren ersten Halbjahr 2019 will die deutsche Möbelindustrie mit dem Label "Made in Germany" die Käufer im Inland wieder für sich gewinnen. " Der Verbraucher braucht Orientierung ", sagte der Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie (VDM), Jahn Kurth, am Dienstag (27.08.2019) in Köln - und diese Orientierung soll das alte Label schaffen.

Rückbesinnung auf "Made in Germany"

Der Verband erhofft sich davon eine "starke Qualitätsaussage". Aktuell würden die ersten Firmen mit dem Siegel ausgestattet. Es bescheinigt, dass Produkte in Deutschland entwickelt, gefertigt und kontrolliert wurden. Mehr als zwei Drittel der deutschen Möbelproduktion findet in Nordrhein-Westfalen statt.

Konkurrenz aus dem Ausland

Ein Problem für die heimischen Hersteller sind laut VDM mitunter die Importe aus Polen und China. Zwei von drei Möbeln sind nach Angaben des Verbands aus dem Ausland eingeführt.

Zwei Drittel ihres Absatzes generieren die deutschen Möbelbauer hierzulande. Der Inlandsumsatz ist nach Angaben des VDM von Januar bis Juni 2019 um 1,7 Prozent zurückgegangen. Immer wichtiger wird für die Hersteller der Onlinehandel: Von den im ersten Halbjahr insgesamt erwirtschafteten 8,9 Milliarden Euro gehen 10 bis 14 Prozent auf das Konto von Händlern im Netz.