Inflation und fehlende Zeiterfassung bedrohen den neuen Mindestlohn

Größere Gefahr in kleinen und mittelständischen Betrieben

Wedde betont allerdings, dass es sich bei Arbeitgebern, die den Mindestlohn umgehen, um " schwarze Schafe " handelt. Es sei nicht die Regel, doch wegen fehlender Kontrollen eben eine reale Bedrohung für den Arbeitnehmer.

In größeren Unternehmen sieht Wedde kaum Probleme, wohl bei kleinen und mittelständischen Betrieben. " Das ist leider Gottes nichts Neues. Das wird auch so bleiben, weil die wirtschaftliche Drucksituation hoch ist ", so Wedde. Zu gefährdeten Branchen zählt er unter anderem die Logistik, Gastronomie und das Reinigungsgewerbe. Aber auch Zuliefererbetriebe größerer Konzerne seien betroffen: " Immer wenn etwas outgesourct ist, ist es gefährlich ", so Wedde.

Gefährlich überall dort, wo keine sichere Zeiterfassung stattfindet. Denn der Mindestlohn ist ein Stundenlohn: " Der besteht aus zwei Wörtern - Stunde und Lohn ", so der WDR-Tarifexperte Starke. Beides muss zusammenpassen, um dem gesetzlichen Mindestlohn gerecht zu werden.