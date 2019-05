Beim Deutschen Gewerkschaftsbund in NRW begrüßt man den Plan, der am Mittwoch (15.05.2019) im Kabinett beschlossen werden soll. "Besonders die Dynamik, die installiert werden soll, ist eine gute Sache", sagte DGB-Sekretär Eric Schley am Montag (13.05.2019) dem WDR.

So soll der Mindestlohn in den Folgejahren weiter steigen: Im Jahr 2021 auf 550 Euro, ein Jahr später auf 585 Euro und ab 2023 auf 620 Euro.