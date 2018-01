Mieter in NRW müssen mit Nebenkosten von durchschnittlich 2,44 Euro je Quadratmeter und Monat besonders tief in die Tasche greifen. Bundesweit lag der auf Grundlage von Nebenkostenabrechnungen des Jahres 2015 errechnete Wert lediglich bei 2,17 Euro, wie der Deutsche Mieterbund am Montag (08.01.2018) in Düsseldorf mitteilte.

NRW zähle damit zu den bundesweiten Spitzenreitern. Hintergrund seien vor allem deutliche Unterschiede bei kommunalen Gebühren etwa für Grundsteuer, Straßenreinigung oder Müllbeseitigung.