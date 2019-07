Nachwuchsmangel und Bürokratie machen Metzgern in NRW das Leben schwer: Die Zahl der Fleischerei-Betriebe sank in den vergangenen zehn Jahren um fast ein Drittel, wie am Montag (01.07.2019) bekannt wurde.

Hohe Auslastung

Während 2008 noch 2.317 Betriebe in NRW Fleisch verkauften, waren es 2018 nur noch 1.644. " Die Auslastung liegt an der Schmerzgrenze ", sagte der Sprecher des Deutschen Fleischer-Verbands, Gero Jentzsch.

Ein Grund dafür sind bürokratische Hürden. So müssen Metzger beispielsweise die Plastikfolien, die sie um Präsentkörbe wickeln, bei einer zentralen Stelle registrieren. Regelungen wie diese zielten zwar auf die großen Unternehmen ab, belasten aber vor allem die kleinen Metzger, berichtet Jentzsch. Ein weiteres Problem: Nachwuchskräfte fehlen.