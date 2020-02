Metro-Aktionärstreffen: Debatte um Real-Verkauf

Erleichterung bei Aktionären, Frust bei 34.000 Mitarbeitern: Der beschlossene Verkauf der Supermarkt-Kette Real bestimmt das Aktionärstreffen des Mutterkonzerns Metro in Düsseldorf (14.02.2020). Beschäftigte wollen die Anleger mit Protest-Plakaten empfangen. Sie fürchten um einige Tausend Arbeitsplätze.

Viele Aktionäre waren für Real-Verkauf

Gleichzeitig dürfte Metro-Chef Olaf Koch Applaus von den Aktionären bekommen. Profi-Anleger hatten schon lange gefordert, die kriselnde Supermarkt-Kette Real zu verkaufen. Jetzt kann Koch Vollzug melden: 300 Millionen Euro bekommt die Metro. Das ist allerdings weniger als erwartet, und gleichzeitig werden 85 Immobilien mit abgegeben.

Kritik: Läden zu groß, zu außerhalb, zu beliebig

Immer wieder hatten Anleger die Probleme bei Real kritisiert: Riesige Flächen, oft abseits der Innenstädte gelegen, zu viel "Nonfood" wie Kleidung, Elektro und Haushaltswaren. Gleichzeitig haben Konkurrenten wie Aldi, Lidl, Edeka & Co. ihre Läden mit Milliardenaufwand modernisiert. Dafür fehlte Real das Geld. Seit 2018 stand die aus früheren Marken wie Divi, Suma, Walmart und Wertkauf zusammengewachsene Kette zum Verkauf.

Betriebsräte: Tausende Stellen könnten wegfallen

Voraussichtlich im Sommer übernimmt der neue Eigentümer SCP Group, ein Finanz- und Immobilieninvestor. Von den 276 Filialen sollen vorerst nur 50 übrig bleiben, sagt Koch. 30 besonders verlustreiche Filialen werden wohl sofort geschlossen. Bei 100 bis 120 Mitarbeitern pro Markt wären allein damit um die 3.000 Stellen gefährdet, rechnen Betriebsräte.

Real wird zerschlagen und weiterverkauft

Auch die Düsseldorfer Filiale wird in der bisherigen Größe nicht mehr gebraucht. SCP will ab Sommer rund 200 Filialen weiterverkaufen. An Konkurrenten wie Edeka, Kaufland, Globus und andere. Auch Baumärkte oder Drogerien könnten zuschlagen.

Mindestabfindung bei Kündigung

"Wir haben sichergestellt, dass die Real-Mitarbeiter zu gleichen Konditionen weiter beschäftigt werden" , verspricht Metro-Chef Koch. Wie viele übernommen werden, ist aber unklar. Wem gekündigt wird, der erhält eine Mindestabfindung. Laut Betriebsrat 12 bis 14 Monatsgehälter. Angesichts der Einkommen im Einzelhandel ist das nicht üppig, sagen Kritiker.

Metro wird zum reinen Großhändler

Für die Metro ist der Real-Verkauf "der letzte Schritt" auf dem Weg zum reinen Großhändler, sagt Olaf Koch. Der ehemals größte deutsche Handelskonzern hat sich schon seit Jahren von vielen Tochterfirmen getrennt, etwa von Kaufhof, Praktiker, Adler sowie von MediaMarkt und Saturn.

Dagegen droht den Mitarbeitern eine monatelange Hängepartie. Die Schließungsliste ist noch nicht veröffentlicht. Ebenso ist unklar, in welchen Städten es Real weiter geben wird. Dazu kommt: Bei jedem Filial-Verkauf an andere Lebensmittelhändler muss das Kartellamt zustimmen – auch das kann dauern.

Stand: 14.02.2020, 06:00