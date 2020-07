Mehrwertsteuer-Senkung: erstes Fazit nach vier Wochen

Ralf Kohns fliegt ein Lächeln übers Gesicht, als er auf den Umsatz im Juli angesprochen wird. Ein guter Monat war das für seinen Elektronik-Fachmarkt in Solingen. In der ersten Woche habe sich die Kaufzurückhaltung der Kunden aufgelöst. Vor allem Computerzubehör, Fernseher und Spülmaschinen waren die Renner in Sortiment. " Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Menschen viel Zeit zuhause verbringen ", mutmaßt der Händler.

Es geht um das Vertrauen der Kunden

Ralf Kohns, Besitzer des Fachmarktes

Dass er seinen Kunden die Mehrwertsteuersenkung weitergibt, ist für Kohns eine Frage des Vertrauens. Das sollen seine Kunden nicht verlieren. Der Fachmarkt in Solingen gehört zu den Gewinnern der Steuersenkung bis Ende 2020. Inhaber Kohns vertraut der Senkung. Er rechnet damit, im Dezember noch einmal Boom zu erleben, bevor die günstigere Mehrwertsteuer ein Ende haben wird.

Im Geschäft selbst aber sind die Preisschilder nicht verändert worden. Ein Zusatzschild erklärt den Kunden, dass der günstigere Betrag an der Kasse ausgewiesen wird. Zu hoch wäre der Aufwand gewesen, dies bei mehreren Hundert Produkten zu machen, die im Laden hängen, erklärt Kohns und zeigt dabei auf die Wand mit Handy-Zubehör.

Mehr Kosten, gleicher Umsatz

Ein ganz anders Bild ein paar Hundert Meter weiter: im Supermarkt von Thomas Pauls im Kellergeschoss eines Solinger Einkaufszentrums. Hier wurde jeder Preis an den Regalen neu ausgezeichnet, sagt der Inhaber. Gemacht hat er das ebenso, um kein Vertrauen bei seiner Kundschaft zu verlieren. Auch wenn es ihm zunächst Kosten beschert hat, weil mehrere Mitarbeiter einen Tag die neuen Preisschilder stecken mussten. Doch die Steuersenkung ist für ihn kein Gewinn. Die Kunden kaufen genauso ein wie immer.

Mehr Geld im Portemonnaie wäre besser gewesen

Thomas Pauli, Supermarkt-Inhaber

Tatsächlich interessieren sich viele Kunden nicht für die Steuersenkung. " Das sind doch sowieso nur ein paar Cent ", sagt ein junger Mann an der Kasse, " da achte ich gar nicht drauf. " Supermarkleiter Thomas Pauli hätte sich statt der Mehrwertsteuersenkung von der Bundesregierung lieber eine andere Maßnahme gewünscht: "Eine Senkung der Lohnsteuer und ein Anheben der Sozialleistungen, da hätte der Endverbraucher mehr von gehabt. " Und die Kauflaune mehr gesteigert, denkt er.

Teuer aber wenig wirksam

Der Handelsforscher Marco Atzberger vom Eurohandelsinstitut in Köln kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. Für ihn ist die Steuersenkung ein teures, aber wenig wirksames Instrument. Konsumforscher der GfK in Nürnberg hatten beobachtet, dass der Konsum wieder anzieht. Ob das Plus der Senkung geschuldet sei, ist für Atzberger aber nicht klar.

Mit Warenkorb die Preisentwicklung im Blick