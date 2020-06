Statt geschäftigem Treiben gähnende Leere: In den Abflughallen der NRW -Flughäfen war im April 2020 so gut wie nichts los. Gerade einmal 8.369 Passagiere sind im vierten Monat dieses Jahres von den sechs größten Airports des bevölkerungsreichsten Bundeslandes abgeflogen. Das ist ein Minus von 99,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag (05.06.2020) mitteilte. Der Grund für diesen massiven Einbruch: Die Corona-Krise mit vielen Einschränkungen auch bei Reisen.

Tuifly halbiert die Flotte

Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Anbieter. Die Pandemie zwingt viele von ihnen, einen harten Sparkurs zu fahren. Es trifft nicht nur die Lufthansa. Sondern beispielsweise auch den Reisekonzern Tui. Das Unternehmen will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Auch Standorte in NRW sollen geschlossen werden. Ein Tuifly-Sprecher sagte am Freitag, Ziel sei, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren.

Standorte schließen, Jobs fallen weg

Mehrere deutsche Standorte wie Köln, Münster-Osnabrück und Bremen sollen geschlossen werden. Noch offen ist derzeit, wie viele Jobs wegfallen. Dies wollen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter in nächster Zeit aushandeln.