Lkw-Fahrer: Zweifel an EU-Initiative

Die Autobahn-Raststätte "Resser Mark" an der A2 in Gelsenkirchen. Michael Helfterses parkt seinen 40-Tonner in der Haltebucht. Einmal in der Woche ist für den Fernfahrer eine längere Ruhezeit vorgeschrieben. Dann darf er 45 Stunden lang seinen Lkw nicht bewegen. Bisher verbringt er diese Zeit meist auf dem Rastplatz, in seiner Schlafkabine. Doch damit soll bald Schluss sein.