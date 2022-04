Zu wenig Ladestationen für E-Autos: Wer keine Garage hat, muss suchen

Wie viele öffentliche Ladestellen gibt es?

Dieses Beispiel zeigt sich in einer Studie der KfW -Bank, die die öffentlichen Ladepunkte für E-Autos untersucht hat. Das Ergebnis: Ein Ladepunkt kommt in NRW auf 27 Autos, damit liegt Nordrhein-Westfalen unter dem Bundesdurchschnitt von 23 Autos pro Station.

In Deutschland scheint der Ausbau der Ladestationen nicht mit dem Zuwachs an Elektroautos Schritt zu halten. Nach einer Erhebung der staatlichen Förderbank KfW ist der Bestand an Elektroautos in den vergangenen beiden Jahren drei Mal schneller gewachsen als die öffentliche Lade-Infrastruktur. Im internationalen Vergleich hängt Deutschland hinterher.

Was sind öffentliche Ladestellen?

Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten Ladestellen.

Öffentliche Ladestellen sind zum Beispiel die Ladepunkte an öffentlichen Parkplätzen, an Straßenzügen oder an Parkboxen in Wohngebieten. Viele Energie-Unternehmen haben seit Anfang des Jahres zum Beispiel damit angefangen, massiv in Ladestationen zu investieren – also zum Beispiel an herkömmlichen Tankstellen, aber auch an Parkplätzen von Supermärkten.