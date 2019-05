E-Autos: NRW-Großstädte hinken bei Ladesäulen hinterher

Bei öffentlich zugänglichen Ladesäulen für Elektroautos hinken die NRW -Großstädte hinterher. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verfügt mit 211 Ladepunkten zwar über das größte Angebot in NRW , wie aus am Montag (06.05.2019) vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

In Hamburg gibt es allerdings mehr als vier Mal so viele Lademöglichkeiten. Mit 882 Ladepunkten ist die Hansestadt Spitzenreiter in Deutschland, gefolgt von Berlin mit 779 Punkten und München mit 762 Punkten. Auch in Stuttgart ist das Angebot mit 389 Ladepunkten deutlich größer als in den NRW -Städten. In der Regel befinden sich an einer Ladesäule zwei Ladepunkte.