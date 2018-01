Gather zieht in den Thyssenkrupp-Aufsichtsrat ein

Gather nimmt damit den Platz von Stiftungs-Vorstand Ralf Nentwig ein, berichteten Stiftung und Unternehmen am Freitag (12.01.2018) in Essen. Der ehemalige Henkel-Manager Lothar Steinebach, der die Stiftung seit 2013 in dem Kontrollgremium vertritt, werde erneut entsandt.