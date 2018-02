Grippewelle: Mehr Krankmeldungen bei Unternehmen

Die Krankenkasse AOK betätigt den Trend. Die Krankmeldungen wegen einer Grippe oder eines grippalen Infekts der Versicherten in Westfalen-Lippe stiegen seit Mitte Januar kontinuierlich an. Zwischen der fünften und siebten Kalenderwoche sei die Zahl um 40 Prozent gestiegen. Die AOK hat in Westfalen-Lippe 2,2 Millionen Mitglieder.

Im Herbst kommen die Erkältungen

Ford, Henkel und Vorwerk merken Krankenstand

Auch große Unternehmen bekommen die Grippewelle zu spüren. Eine Sprecherin des Autokonzerns Ford erklärte, es gebe erhöhte Krankmeldungen. Dies habe aber noch nicht zu Produktionsrückgängen in den Kölner Werken geführt.

Ähnlich ist die Lage beim Unternehmen Henkel aus Düsseldorf. Das eigene Ärzteteam verzeichne eine jahreszeit-typische Häufung von Erkältungskrankheiten, teilte eine Sprecherin mit. Der Betriebsablauf sei aber nicht beeinträchtigt. Ebenso ist die Lage beim Wuppertaler Unternehmen Vorwerk.