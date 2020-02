Bus und Bahn gratis - jetzt in Luxemburg, morgen bei uns?

Als erstes Land der Welt hat Luxemburg seit Samstag (29.02.2020) einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. In den Zügen und Stadtbahnen des Großherzogtums verbreiten Künstler mit Mini-Konzerten Partylaune. Eigentlich hatte der Gratis-Transport erst am Sonntag losgehen sollen. Wegen der Feiern am Samstag hat die Regierung entschieden, den Start vorzuziehen.

Was soll erreicht werden?

In erster Linie soll in Luxemburg der Autoverkehr entlastet werden. Das Großherzogtum gehört zu den vier Ländern der Welt mit der höchsten Autodichte pro Einwohner. Zehntausende Pendler aus Frankreich, Belgien und Deutschland kommen jeden Tag zum Arbeiten ins Land.

Der kostenlose ÖPNV ist aber nur ein Baustein. Gleichzeitig hat die Regierungskoalition ein Investitionsprogramm zur Entlastung des Pendlerverkehrs aufgesetzt: Radschnellwege, Park-and-Ride-Plätze und ausgebaute Straßen.

Insgesamt sollen künftig 600 Euro pro Einwohner in Züge und Infrastruktur investiert werden. Das ist acht Mal so viel wie in Deutschland.