Wirtschaftseinbruch doch nicht so schlimm?  Was dran ist

Immerhin gibt es Entspannung bei den so genannten Erzeugerpreisen. Die Hersteller von Maschinen, Papier, Glas, Spielzeug oder Autos müssen für ihre Vorprodukte weniger bezahlen. Das heißt: Irgendwann werden auch die Preise für die Endprodukte sinken.

Unberechtigte Preiserhöhungen

Unerfreulich: In einigen Branchen sind die Preise stärker gestiegen als die Kosten, hat das ifo-Institut ausgerechnet. Bauunternehmen, Restaurants oder Landwirte haben die Situation ausgenutzt, um ihre Gewinne zu pimpen.

Entlastungspakete erhöhen Nachfrage

Einen Preiseffekt haben aber auch die Entlastungspakete der Bundesregierung, sagt der Präsident des ifo-Instituts, Clemens Fuest. Die Rezession liege vor allem daran, dass Energie und Rohstoffe sehr teuer oder kaum verfügbar sind. In dieser Situation heizten die Milliarden-Hilfen für Bürgerinnen und Bürger die Preise noch weiter an. Die Politik befinde sich in einem Dilemma " zwischen dem Wunsch, die Inflation herunterzubringen, und andererseits, bestimmte Gruppen in der Wirtschaft zu unterstützen ."

Es sei zwar richtig, Menschen mit geringen Einkommen gezielt zu entlasten. Aber dazu fehlten der Bundesregierung die passenden Instrumente.

Konsum hält Wirtschaft am Laufen

Andererseits ist der Konsum im Moment eine wichtige Stütze für die Konjunktur. Ob das so weiter geht: Schwer zu sagen, meint Konjunkturexperte Timo Wollmershäuser. Die große Unbekannte sei, ob die privaten Haushalte an ihr Erspartes gehen, um sich trotz der Preissteigerungen Dinge zu leisten.

Jedenfalls überwiegen die Anzeichen für einen weniger schlimmen Wirtschaftseinbruch. Regelmäßig misst das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung das Rezessionsrisiko. Bei etwas mehr als 50 Prozent landete es zuletzt. Das bedeutet zwar immer noch "Warnstufe Rot". Aber das Risiko für einen Einbruch der deutschen Wirtschaft lag im Oktober auch schon bei über 80 Prozent.