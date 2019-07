NRW-Kommunen entscheiden sich gegen Glyphosat

Glyphosat ist umstritten

Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Eine Unterbehörde der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte es als " wahrscheinlich krebserregend " ein, andere Behörden und Studien betrachten es bei sachgemäßer Handhabung als sicher. 2017 verlängerten die EU-Staaten die Glyphosat-Zulassung für fünf Jahre bis Ende 2022. Naturschützer beklagen vor allem die negativen Folgen des sogenannten Totalherbizids für die Artenvielfalt.