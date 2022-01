Kartellamt will bei Google die Zügel anziehen

Man könnte über diese Feststellung schmunzeln – doch diese formelle Einstufung hat enorme Bedeutung. Sie ermöglicht es der Behörde, teilweise weitreichende Maßnahmen zu ergreifen. Google und sein Mutterkonzern Alphabet müssen sich auf empfindliche Eingriffe in ihr Geschäftsmodell einstellen.

Eine Einordnung mit Folgen: mehr Rechtsmittel

Die Bonner Wettbewerbshüter können jetzt die Zügel anziehen. Sie können nun gezielt Auflagen erteilen oder Verbote verhängen, damit Google seine Marktmacht nicht missbraucht – und so denn Wettbewerb aushebelt.