Hälfte der Karstadt-Kaufhof-Filialen auf der Kippe?

Schließungen offenbar noch nicht beschlossen

Karstadt Kaufhof befindet sich seit Anfang April in einem Schutzschirmverfahren und will sich selbst sanieren. Bis Ende Juni müssen Gläubiger und Arbeitnehmervertreter den Plänen zustimmen, sowie das Gericht. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen könnten noch Auswirkungen auf den Umfang der Schließungspläne haben. Es gebe noch keine finalen Beschlüsse.