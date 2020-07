Karstadt-Kaufhof: Die Angst vor der Leere in NRW-Innenstädten

Es war eine Liste des Schreckens, mit der der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof Mitte Juni an die Öffentlichkeit ging: Insgesamt 62 Filialen in ganz Deutschland sollten schließen, darunter 18 in NRW , auch in Top-Lagen wie am Konzernsitz in Essen oder in Dortmund. Hinzu kommen 20 der 30 Filialen der Tochter Karstadt Sports, darunter Häuser in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Essen. Allein in Dortmund geht es um 38.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Auch Karstadt Sports schließt Filialen